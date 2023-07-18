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Під Києвом вогнеборці зняли з балкона дівчинку, яка рятувалася від пожежі: з'явилися фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Під Києвом вогнеборці зняли з балкона дівчинку, яка рятувалася від пожежі: з'явилися фото

Дитина ховалася на балконі від пожежі / Фото: ДСНС у Київській області

За попередньою інформацією, загоряння сталося через коротке замикання у Wi-Fi роутері.

Під Києвом вогнеборці зняли з балкона 11-річну дівчинку, яка рятувалася там від пожежі. 

Надзвичайна подія сталася у понеділок увечері, 17 липня, у селищі Глеваха, що у Фастівському районі. На вулиці Вокзальній виникла пожежа у чотириповерховому будинку. Горіла квартира на останньому поверсі. Про це розповіли у Головному управлінні ДСНС у Київській області.

На балконі від диму, який охопив кімнати, ховалася дівчинка. Рятувальники по драбині дісталися до дитини, зняли її та передали медикам. Вона не постраждала.

Рятувальники по драбині дісталися до дитини, зняли її та передали медикам / ©
Рятувальники по драбині дісталися до дитини, зняли її та передали медикам

За пів години вогнеборці впоралися з пожежею.

За попередньою інформацією, загоряння сталося через коротке замикання у Wi-Fi роутері.

На щастя, дівчинка не постраждала / ©
На щастя, дівчинка не постраждала

Нагадаємо, у Львові на 11 день після ракетного удару з-під завалів врятували кота Черчилля.

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Дата публікації
Перегляди
555
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