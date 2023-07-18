Під Києвом вогнеборці зняли з балкона дівчинку, яка рятувалася від пожежі: з'явилися фото

За попередньою інформацією, загоряння сталося через коротке замикання у Wi-Fi роутері.
Під Києвом вогнеборці зняли з балкона 11-річну дівчинку, яка рятувалася там від пожежі.
Надзвичайна подія сталася у понеділок увечері, 17 липня, у селищі Глеваха, що у Фастівському районі. На вулиці Вокзальній виникла пожежа у чотириповерховому будинку. Горіла квартира на останньому поверсі. Про це розповіли у Головному управлінні ДСНС у Київській області.
На балконі від диму, який охопив кімнати, ховалася дівчинка. Рятувальники по драбині дісталися до дитини, зняли її та передали медикам. Вона не постраждала.
За пів години вогнеборці впоралися з пожежею.
За попередньою інформацією, загоряння сталося через коротке замикання у Wi-Fi роутері.
Нагадаємо, у Львові на 11 день після ракетного удару з-під завалів врятували кота Черчилля.
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