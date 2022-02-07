Під Києвом водій Volkswagen пошкодив близько шести автомобілів: фото

Під Києвом водій Volkswagen пошкодив близько шести автомобілів: фото

Після скоєного правопорушник утік.

Під Києвом водій Volkswagen пошкодив близько шести автомобілів та втік.

ДТП сталася 6 лютого в селищі Гостомель по вулиці Свято-Покровська.

Про це повідомив паблік "Київ Оперативний".

На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Ірпінь) Бучанського районного управління поліції.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу зловмисника.

Вже за декілька годин правоохоронці знайшли водія та склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 124 ( Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та за ст.122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Бажана зіткнулися чотири автівки, є травмовані.

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