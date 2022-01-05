Під Києвом водій пустив вантажівку з дровами під укіс після затримання копами: фото

Поліціянти зупиняли вантажівку трьома екіпажами.
Під Києвом водій пустив фуру з дровами під укіс після затримання копами.
Надзвичайна подія сталася 5 січня у Бучі.
Про це повідомив паблік "Київ Оперативний" та оприлюднив відповідні фото.
"У Бучі копи трьома екіпажами зупинили вантажівку, яка перевозила дрова. Ясно, що документів на ці дрова не було, а просто так відпускати водія поліцейські не схотіли. Тоді водій психанув, пустив автівку під укіс і пішов у своїх справах. Чим завершилося - невідомо, але авто і досі на місці", - йдеться у повідомленні під фото.
Нагадаємо, у Києві водій на Hyundai влетів просто у ялинковий базар.
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