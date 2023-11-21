Під Києвом водій напідпитку, у якого відібрали права, протаранив п’ять автомобілів – фото

У Броварах, що на Київщині, водій легковика протаранив п’ять припаркованих автомобілів під час комендантської години. Порушник перебував за кермом напідпитку.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

"Подія сталася 21 листопада близько 01:30 у Броварах на вулиці Олімпійській. Як встановили правоохоронці, 22-річний нетверезий водій протаранив 5 автомобілів, які були припарковані. Вміст алкоголю у крові порушника становив 1,42 проміле", – розповіли в пресслужбі.

На порушника ПДР склали одразу три адміністративні протоколи.

На чоловіка було складено адміністративні матеріали за порушення ПДР, яке призвело до ДТП (штраф 850 гривень), керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння (штраф 17 тисяч гривень) та за керування машиною особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами (позбавлення прав на строк від трьох до шести місяців).

Нагадаємо, на Київщині небайдужі люди за 4 дні кардинально змінили життя чоловіка з інвалідністю.

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