Під Києвом водій на Renault збив жінку на смерть: подробиці ДТП

Від отриманих травм 48-річна жінка померла у лікарні.
Під Києвом водій на Renault збив жінку на смерть.
ДТП сталася 4 січня, близько 7 години на автодорозі Київ-Овруч.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"За попередніми даними, 51-річний водій автомобіля Renault рухаючись зі сторони селища Димер у напрямку міста Києва здійснив наїзд на 48-річну жінку, яка переходила проїжджу частину дороги по неосвітленому нерегульованому пішохідному переходу", - йдеться у повідомленні.
Від отриманих травм жінка померла у лікарні.
Водій Renault не постраждав.
На місці події працювали співробітники відділу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.
Після встановлення усіх обставин ДТП, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.
Нагадаємо, у Києві на Північному мосту водій Mitsubishi знепритомнів за кермом просто під час руху. Внаслідок цього некерована машина влетіла у BMW. Потім водій Mitsubishi помер.
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