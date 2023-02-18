Під Києвом водій на KIA виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою: є загиблий та травмований (фото)

У результаті ДТП водій автівки загинув на місці, а водія маршрутки медики доправили до лікарні з переломом ноги.

Під Києвом водій на KIA виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою.

Про це повідомила поліція Київської області та оприлюднила фото аварії.

"17 лютого, близько 6 години, на виїзді із села Святопетрівське сталася аварія, внаслідок якої водій легковика загинув, а інший кермувальник отримав перелом ноги", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці попередньо встановили, що 66-річний водій автомобіля KIA виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з маршрутним таксі.

"У результаті ДТП, шофер автівки загинув на місці події. 55-річного чоловіка, який керував маршруткою, медики доправили до лікарні", - повідомили у поліції.

Поліція Київщини вкотре закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

Нагадаємо, у п'ятницю. 17 лютого, весь електротранспорт Києва повернувся на свої маршрути. Важка транспортна криза минула. Загалом столиця жила без електротранспорту 56 днів.

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