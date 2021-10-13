Під Києвом водій фури "зніс" шлагбаум: копи бачили, але не зупинилися (відео)

Інцидент потрапив на відео.
Під Києвом - у Тарасівці - водій вантажівки "зніс" шлагбаум на залізничному переїзді і поїхав далі.
Відео інциденту оприлюднив Телеграм-канал "Київ оперативний".
Під час інциденту проїжджав поліцейський автомобіль. Втім, інцидент не зацікавив правоохоронців, які поїхали далі.
"На очах у правоохоронців водій вантажівки зніс шлагбаум, а потім спокійненько втік", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Хмельницькій області некерована фура трощила машини на трасі, бо водій заснув за кермом.