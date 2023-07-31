Під Києвом влада вирішила заборонити людям утримувати вдома понад 4 тварин

Вдома тепер можна буде тримати не більше 4 котів, а собак – не більше 3.

Під Києвом у селі в Бориспільському районі місцева влада вирішили затвердити нові правила утримання домашніх тварин. Так, у приватному секторі можна утримувати не більше чотирьох котів, а у багатоквартирних домівках - не більше трьох.

Відповідні правила оприлюднили у Вороньківській територіальній громаді.

Як зазначається, нові правила поводження з тваринами розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми, свійськими тваринами та птицею, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території громади відповідно до законів України.

Згідно з правилами, утримувати вдома можна:

котів у приватному секторі – не більше 4 тварин (у разі перевищення граничної кількості тварин дозволяється їх утримання за можливості забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог законодавства і цих Правил, з обов’язковим отриманням письмової згоди від сусідів);

котів у багатоквартирних житлових будинках – не більше 3 тварин (у разі перевищення граничної кількості тварин дозволяється їх утримання за можливості забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог законодавства і цих Правил, з обов’язковим отриманням письмової згоди від сусідів суміжних квартир);

собак у приватному секторі – не більше 3 тварин (у разі перевищення граничної кількості тварин дозволяється їх утримання за можливості забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог законодавства і цих Правил, з обов’язковим отриманням письмової згоди від сусідів);

собак у багатоквартирних житлових будинках – не більше 2 тварин (у разі перевищення граничної кількості тварин дозволяється їх утримання за можливості забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог законодавства і цих Правил, з обов’язковим отриманням письмової згоди від сусідів суміжних квартир).

інші домашні тварини – дозволяється їх утримання заи можливості забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог законодавства і цих Правил, не порушуючи законних прав та інтересів інших фізичних і юридичних осіб.

Нагадаємо, що на Київщині відновлюватимуть лише чверть пошкодженого внаслідок війни житла.

Читайте також: