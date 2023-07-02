Під Києвом виявили британські літаки Hurricane часів Другої світової війни – фото

На Київщині під час археологічних розкопок виявили уламки британських літаків.

Працівники Національного музею авіації України проводили розкопки в яру під Києвом, бо там виявили нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Проте під час пошуків було виявлено уламки восьми британських винищувачів Hawker Hurricane.

Про це пише BBC.

Велика Британія від 1941 року по 1944 роки відправила близько 3000 одиниць таких літаків Радянському Союзу після нападу нацистської Німеччини. Водночас на території України вперше виявили залишки такої кількості "Ураганів". Більшість з них були або знищені в бою, або пізніше розібрані на частини.

"Цей літак дуже рідко можна знайти в Україні. Це дуже важливо для історії нашої авіації, тому що тут раніше не знаходили літаків за лендлізом", – каже Олексій Штан, колишній пілот авіакомпанії, який веде розкопки.

Під Києвом виявили британські літаки Hurricane. Фото: BBC.

Деякі Hurricane були навмисно розбиті та сховані після війни, щоб Радянському Союзу не довелося сплачувати кошти за передані винищувачі. Згідно із законодавством про ленд-ліз, СРСР був зобов'язаний оплатити будь-яку передану військову техніку, яка залишилася неушкодженою після закінчення військових дій.

Вісім "Ураганів", знайдених на південь від Києва, використовували для захисту основних транспортних вузлів – особливо залізничних вокзалів.

Вірогідно, така ж доля спіткала вісім винищувачів Hurricane, знайдених схованими в лісі на південь від Києва.

З літаків забрали прилади, радіостанції, кулемети та будь-який корисний металобрухт. Потім їх перетягнули тракторами з сусіднього аеродрому, розбили і скинули в неглибокий яр. Потім їх засипали землею бульдозери.

Вважається, що на сьогоднішній день у світі існує лише 14 відновлених Hurricane, здатних літати.

Нагадаємо, у Запоріжжі в Національному заповіднику "Хортиця" виявили дубовий довбаний човен, вік якого може сягати понад 1000 років.

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