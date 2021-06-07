Під Києвом виявили 16-річного юнака, який вважався зниклим безвісти

Патрульні одразу повідомили радісну новину матері хлопця.

Патрульні села Чайки виявили 16-річного юнака, який вважався зниклим безвісти.

Подія трапилася у понеділок, 7 червня, на початку 2-ї години ночі, на 21 км автодороги Київ — Чоп.

Про це повідомила Патрульна поліція Київської області.

Патрульні помітили на території АЗС хлопця, який ходив з одного місця на інше.

Інспектори вирішили дізнатись у молодика, як він сюди потрапив і чи потрібна допомога.

Спершу поліцейські налагодили комунікацію з хлопцем, а вже потім вдалось встановити його анкетні дані. Ця інформація дала змогу з'ясувати, що хлопець перебуває в активному розшуку Дніпровським управлінням поліції Києва як безвісно відсутній.

Патрульні одразу повідомили радісну новину матері хлопця та доправили до управління поліції, звідки щасливі батьки заберуть сина додому.

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. На днях до столичної поліції потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

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