Під Києвом вантажівка влетіла в автобус з пасажирами: що відомо (фото)

В автобусі на момент зіткнення перебували 40 пасажирів.
Під Києвом вантажівка влетіла в автобус з пасажирами.
В автобусі на момент ДТП перебували 40 пасажирів.
Про це повідомила Патрульна поліція Київської області.
У поліції наголосили, що до зіткнення автобуса та вантажівки призвело порушення ПДР.
"Сьогодні близько 4-ї ранку патрульні отримали виклик про ДТП з потерпілими на 20 км автодороги Київ — Чоп. За попередніми даними, водій Volvo не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автобусом Neoplan. Жоден з 40 пасажирів автобуса, на щастя, травм не отримали. Внаслідок дорожньо-транспортної події тілесні ушкодження отримав пасажир вантажівки, від шпиталізації останній відмовився", - йдеться у повідомленні поліції.
На місці події працюють слідчі, патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.
Нагадаємо, у Києві неповнолітній водій на Mercedes протаранив три автівки.