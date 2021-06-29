Під Києвом вантажівка влетіла в автобус з пасажирами: що відомо (фото)

Під Києвом вантажівка влетіла в автобус з пасажирами: що відомо (фото)

В автобусі на момент зіткнення перебували 40 пасажирів.

Під Києвом вантажівка влетіла в автобус з пасажирами.

В автобусі на момент ДТП перебували 40 пасажирів.

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Про це повідомила Патрульна поліція Київської області.

У поліції наголосили, що до зіткнення автобуса та вантажівки призвело порушення ПДР.

"Сьогодні близько 4-ї ранку патрульні отримали виклик про ДТП з потерпілими на 20 км автодороги Київ — Чоп. За попередніми даними, водій Volvo не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автобусом Neoplan. Жоден з 40 пасажирів автобуса, на щастя, травм не отримали. Внаслідок дорожньо-транспортної події тілесні ушкодження отримав пасажир вантажівки, від шпиталізації останній відмовився", - йдеться у повідомленні поліції.

На місці події працюють слідчі, патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

Нагадаємо, у Києві неповнолітній водій на Mercedes протаранив три автівки.

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