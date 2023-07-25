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Під Києвом вантажівка розчавила чоловіка: деталі трагедії

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Під Києвом вантажівка розчавила чоловіка: деталі трагедії

Водій вантажного тягача з причепом не помітив охоронця біля воріт / Фото: Поліція Київської області

Від отриманих травм 48-річний чоловік помер на місці події.

У Вишгороді під Києвом сталася смертельна ДТП.

Про це повідомила поліція Київщини.

За попередньою інформацією, 40-річний водій вантажного тягача з причепом виїздив із території підприємства. Він не помітив охоронця, який відкривав йому ворота, і здійснив наїзд на нього.

Від отриманих травм 48-річний чоловік помер на місці події.

Поліцейські з’ясовують усі обставини ДТП.

Нагадаємо, внаслідок ДТП на Київщині постраждав чотирирічний хлопчик. Його тато, 33-річний водій Chevrolet, під час руху заснув за кермом і з’їхав з дороги. Автівка зіткнулася з деревом.

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Дата публікації
Перегляди
810
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