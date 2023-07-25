Під Києвом вантажівка розчавила чоловіка: деталі трагедії

Від отриманих травм 48-річний чоловік помер на місці події.
У Вишгороді під Києвом сталася смертельна ДТП.
Про це повідомила поліція Київщини.
За попередньою інформацією, 40-річний водій вантажного тягача з причепом виїздив із території підприємства. Він не помітив охоронця, який відкривав йому ворота, і здійснив наїзд на нього.
Від отриманих травм 48-річний чоловік помер на місці події.
Поліцейські з’ясовують усі обставини ДТП.
Нагадаємо, внаслідок ДТП на Київщині постраждав чотирирічний хлопчик. Його тато, 33-річний водій Chevrolet, під час руху заснув за кермом і з’їхав з дороги. Автівка зіткнулася з деревом.
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