Під Києвом вантажівка розчавила чоловіка: деталі трагедії

У Вишгороді під Києвом сталася смертельна ДТП.

Про це повідомила поліція Київщини.

За попередньою інформацією, 40-річний водій вантажного тягача з причепом виїздив із території підприємства. Він не помітив охоронця, який відкривав йому ворота, і здійснив наїзд на нього.

Від отриманих травм 48-річний чоловік помер на місці події.

Поліцейські з’ясовують усі обставини ДТП.

Нагадаємо, внаслідок ДТП на Київщині постраждав чотирирічний хлопчик. Його тато, 33-річний водій Chevrolet, під час руху заснув за кермом і з’їхав з дороги. Автівка зіткнулася з деревом.

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