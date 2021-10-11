Під Києвом вандали пошкодили пам'ятник жертвам Голокосту: з'явилися фото

Вандали розгромили меморіальну табличку біля пам'ятника.

У Василькові Київської області вандали осквернили частину пам'ятника євреям, яких розстріляли у Другій світовій війні. Пошкодження на меморіалі виявили у понеділок, 11 жовтня.

Про це повідомили у пресслужба поліції Київської області.

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Вандали пошкодили меморіальну табличку біля пам'ятника "Жертвам Голокосту". Сам пам'ятник залишився цілим. На місце викликали поліцію.

Встановлено, що пошкодження завдали ще в п'ятницю, 8 жовтня, але заяв у поліцію не надходило.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та документувала обставини цього зухвалого вчинку, проводила перевірку та встановлювала осіб, причетних до вчинення злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

"Якщо ви стали свідком або знаєте причетних до даної події, просимо повідомити на спецлінію "102" або на телефон чергової частини 063-472-12-63. Анонімність гарантуємо", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у Києві мешканець Відрадного намагався відрізати літери з напису "Троєщина".

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