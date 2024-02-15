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Під Києвом утворилася величезна вирва: російська ракета знищила частину лісу (фото, відео)

Вирва від ракети під Києвом / © Анатолій Федорук
Руйнування від ракетного удару на Київщині / © Анатолій Федорук
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На щастя, ворожу ракету збили поза межами населеного пункту, тож обійшлося без постраждалих.

Під Києвом у селі Буда-Бабинецька Бучанської громади внаслідок ранкової ворожої атаки утворилась величезна вирва, яка знищила частину лісу.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

"Така вирва утворилася після збиття російської ракети", – написав він під відео, яке оприлюднив у Telegram.

На щастя, російську ракету збили поза межами населеного пункту, тож обійшлося без постраждалих. Зараз там працюють відповідні служби.

Також від вибухової хвилі залишилися без дахів і вікон будинки у Бабинецькому та Ворзельському старостатах. В деяких будівлях були порушені опорні конструкції.

Загалом постраждали близько чотирьох десятків осель.

Під Києвом утворилася величезна вирва після збиття російської ракети 

Під Києвом утворилася величезна вирва після збиття російської ракети 

Нагадаємо, вранці Росія здійснила чергову ракетну атаку на Київ та Київську область. Повітряна тривога тривала більше двох годин

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