Під Києвом у притулок для тварин проникли невідомі та погрожують волонтерам: фото

До приміщень у селі Кухарі прийшли волонтери, аби погодувати тварин, проте попередня власниця притулку почала їм перешкоджати.
Під Києвом у притулок для тварин у селі Кухарі проникли невідомі та погрозожують волонтерам.
Поліція Вишгородщини встановлює обставини інциденту.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Встановлено, що 9 грудня близько 16 години до приміщень прийшли волонтери, аби погодувати тварин, проте попередня власниця притулку почала їм перешкоджати.
Як повідомлялося раніше, до прокуратури надійшла письмова колективна заява про те, що у селі Кухарі Вишгородського району виявлено факт жорстокого поводження з тваринами у притулку.
На підставі ухвали суду дізнавач відділення поліції №1 (смт. Іванків) Вишгородського РУП із залученням ветеринара провів огляд тварин у притулку.
На момент проведення огляду поліцейські виявили 99 собак, один з яких був мертвим. У подальшому волонтери сприяли у переміщенні чотирилапих до притулку для тимчасового перебування тварин.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
Наразі ж на місці події перебувають працівники поліції та розбираються в ситуації.
Нагадаємо, у Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та виїхала з України. Поруч з собакою лежали його іграшки і записка: "Джек - хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки, тому мушу його залишити". Нині Джеку шукають господарів.
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