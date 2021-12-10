Під Києвом у притулок для тварин проникли невідомі та погрожують волонтерам: фото

Під Києвом у притулок для тварин проникли невідомі та погрожують волонтерам: фото

До приміщень у селі Кухарі прийшли волонтери, аби погодувати тварин, проте попередня власниця притулку почала їм перешкоджати.

Під Києвом у притулок для тварин у селі Кухарі проникли невідомі та погрозожують волонтерам.

Поліція Вишгородщини встановлює обставини інциденту.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

Встановлено, що 9 грудня близько 16 години до приміщень прийшли волонтери, аби погодувати тварин, проте попередня власниця притулку почала їм перешкоджати.

Як повідомлялося раніше, до прокуратури надійшла письмова колективна заява про те, що у селі Кухарі Вишгородського району виявлено факт жорстокого поводження з тваринами у притулку.

На підставі ухвали суду дізнавач відділення поліції №1 (смт. Іванків) Вишгородського РУП із залученням ветеринара провів огляд тварин у притулку.

На момент проведення огляду поліцейські виявили 99 собак, один з яких був мертвим. У подальшому волонтери сприяли у переміщенні чотирилапих до притулку для тимчасового перебування тварин.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Наразі ж на місці події перебувають працівники поліції та розбираються в ситуації.

Нагадаємо, у Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та виїхала з України. Поруч з собакою лежали його іграшки і записка: "Джек - хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки, тому мушу його залишити". Нині Джеку шукають господарів.

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