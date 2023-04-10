Під Києвом у пожежі загинула тисяча курей: фото

У місті Березань Броварського району Київської області під час пожежі на фермі загинули 1000 голів курей.

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області 10 квітня.

Рятувальники, які прибули за викликом, встановили, що горить покрівля господарчої будівлі на площі 300 квадратних метрів, всередині перебувала птиця у кількості тисяча штук.

Майже дві години знадобилося вогнеборцям, щоб приборкати полум’я.

Все поголів’я курей загинуло.

Нагадаємо, у Києві на Позняках сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Здолбунівській. Як повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва, у багатоповерхівці загорілося сміття.

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