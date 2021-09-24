Під Києвом у лісі поблизу місця замаху на Шефіра знайшли труп: фото

Під Києвом у лісі поблизу місця замаху на Шефіра знайшли труп: фото

Зазначається, що труп не має стосунку до розслідування цієї справи.

У Київській області під час пошуків у лісі поблизу місця замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра знайшли труп.

Зазначається, що труп не має стосунку до розслідування цієї справи.

Про це повідомляє УНН.

"Під час обстеження лісу під Києвом, де обстріляли автомобіль Шефіра і поранили його водія, правоохоронці знайшли труп чоловіка, що висів на дереві", - йдеться у повідомленні.



З'ясувалося, що тіло належить хлопцеві, який зник під час велопрогулянки кілька місяців тому.

УНН

Правоохоронці розглядають версії самогубства і насильницької смерті.

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