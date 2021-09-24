Під Києвом у лісі поблизу місця замаху на Шефіра знайшли труп: фото

Зазначається, що труп не має стосунку до розслідування цієї справи.
У Київській області під час пошуків у лісі поблизу місця замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра знайшли труп.
Зазначається, що труп не має стосунку до розслідування цієї справи.
Про це повідомляє УНН.
"Під час обстеження лісу під Києвом, де обстріляли автомобіль Шефіра і поранили його водія, правоохоронці знайшли труп чоловіка, що висів на дереві", - йдеться у повідомленні.
З'ясувалося, що тіло належить хлопцеві, який зник під час велопрогулянки кілька місяців тому.
Правоохоронці розглядають версії самогубства і насильницької смерті.
Нагадаємо:
- В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10 години ранку недалеко від села Лісники стріляли невідомі.
- У машину потрапило понад десять куль, в результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу.
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що напад на Шефіра міг бути "привітом" від контрабандистів і кримінальних авторитетів, активну боротьбу з якими почав президент Володимир Зеленський.
- У той же час сам президент Володимир Зеленський заявив, що "передавати йому привіт пострілами з лісу в авто його друга — це слабкість".
- Щодо мотивів злочину, експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк заявив — треба шукати скривджених людей серед так званих олігархів і "рішал".
- Генппрокурор Ірина Венедіктова розповіла, що слідство розглядає дві робочі версії: діяльність Шефіра як держдіяча і спроба дестабілізації в країні.