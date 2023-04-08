Під Києвом тракторист підірвався на ворожій міні: поряд знайшли ще 13 (фото)

На щастя, 34-річний водій залишився живим, проте він отримав ушкодження та госпіталізований до лікарні.
На Київщині тракторист підірвався на міні, його госпіталізували.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.
"Тракторист підірвався на ворожій міні. Поряд знайшли ще 13. Пошуки тривають", - написав він.
За словами Нєбитова, сьогодні, 8 квітня, під час проведення дорожніх робіт між селами Русанів та Світильня, стався підрив трактора на протитанковій міні.
34 - річний водій отримав поранення та госпіталізований до лікарні. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.
Наразі на місці події перебувають правоохоронці та вибухотехніки.
"Вкотре попереджаю громадян: не відвідуйте лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте на спецлінію "102", - наголосив головний поліцейський Київщини.
Нагадаємо, під Києвом виявлено залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше.
Читайте також: