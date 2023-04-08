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Під Києвом тракторист підірвався на ворожій міні: поряд знайшли ще 13 (фото)

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Під Києвом тракторист підірвався на ворожій міні: поряд знайшли ще 13 (фото)

Фото: Андрій Нєбитов

На щастя, 34-річний водій залишився живим, проте він отримав ушкодження та госпіталізований до лікарні.

На Київщині тракторист підірвався на міні, його госпіталізували.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.

"Тракторист підірвався на ворожій міні. Поряд знайшли ще 13. Пошуки тривають", - написав він.

За словами Нєбитова, сьогодні, 8 квітня, під час проведення дорожніх робіт між селами Русанів та Світильня, стався підрив трактора на протитанковій міні.

34 - річний водій отримав поранення та госпіталізований до лікарні. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.

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Наразі на місці події перебувають правоохоронці та вибухотехніки.

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"Вкотре попереджаю громадян: не відвідуйте лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте на спецлінію "102", - наголосив головний поліцейський Київщини.

Нагадаємо, під Києвом виявлено залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше. 

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Дата публікації
Перегляди
345
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