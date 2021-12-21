Під Києвом трактор з'їхав у кювет і перекинувся: загинули водій та пасажир

Під Києвом трактор з'їхав у кювет і перекинувся: загинули водій та пасажир

З'ясувалося, що 56-річний водій, керуючи трактором марки Т-16, не впорався з керуванням.

Під Києвом трактор з'їхав у кювет і перекинувся: загинули водій та пасажир.

З'ясувалося, що 56-річний водій, керуючи трактором марки Т-16, не впорався з керуванням.

Також читайте Під Києвом затримали викрадача авто з купою зброї, якого розшукували понад два роки

Про це повідомляє поліція Київської області.

"20 грудня близько 23:20 години на автодорозі Жердова-Гоголів, неподалік повороту на село Підлісся 56-річний водій, керуючи трактором марки Т-16, не впорався з керуванням, в результаті чого з'їхав в кювет та перекинувся", - йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир загинули.

На місці події працювали співробітники Слідчого управління поліції Київщини та Броварського районного управління поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються усі обставини та причини ДТП.

У Дніпрі водійка легковика виконала небезпечний маневр на мосту, після чого авто злетіло з великої висоти.

Читайте також: