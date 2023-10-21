Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці – подробиці та фото

На Київщині у квартирі на 22-у поверсі стався вибух.

У Фастівському районі на Київщині у суботу, 21 жовтня, стався вибух у квартирі багатоповерхівки.

Про це повідомляє ДСНС України Київської області.

Так, о 10:20 до оперативно-диспетчерської служби Державної пожежно-рятувальної частини Фастівського району надійшло повідомлення, про те що стався вибух в квартирі 25-ти поверхового житлового будинку у с. Новосілки по вул. Приміська.

"Прибувши на місце виклику рятувальники виявили що, стався вибух туристичного газового балончику в квартирі на 22-му поверсі. Рятувальниками 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани проводилося деблокування віконної рами", - йдеться у повідомленні.

ДСНС ліквідовує наслідки вибуху газу у квартирі на Київщині

ДСНС ліквідовує наслідки вибуху газу у квартирі на Київщині

ДСНС ліквідовує наслідки вибуху газу у квартирі на Київщині

Внаслідок вибуху потерпілих немає. У квартирі вибито віконну раму, пошкоджено скло вікон. Від падіння віконного скла також пошкоджено два легкових автомобілі, які були припарковані під будинком.

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