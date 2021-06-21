Під Києвом стався вибух і пожежа у багатоповерхівці: госпіталізовано двоє мешканців

Дві особи було госпіталізовано, з них — одна дитина 2008 року народження.
У Білогородці під Києвом стався вибух у п’ятиповерхівці. Після вибуху спалахнула пожежа, яку ліквідовують вогнеборці. Жителів будинку евакуйовують.
Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Інцидент трапився 21 червня о 13:20. Вибух газу пролунав у квартирі на третьому поверсі. Після цього почалася пожежа.
Дві особи було госпіталізовано, з них — одна дитина 2008 року народження. Ще 6 мешканців постраждали, але після огляду лікарями від госпіталізації відмовились.
Підрозділи ДСНС евакуювали 40 осіб.
"Пожежа розповсюдилась на 4-й та 5-1 поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновано вікна", — розповіли рятувальники.
Раніше повідомлялося, що у Полтавській області вибухнув паливний бак, загинули молоді чоловіки, ще двоє людей у лікарні.