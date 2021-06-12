Під Києвом спалахнув причеп "Нової Пошти" з посилками: фото

Що стало причиною займання - наразі невідомо.

Під Києвом, в Жулянах, на території терміналу "Нової Пошти" сталася пожежа. Там спалахнув причеп з посилками. Про це повідомляється у групі dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Причеп з посилками ледь встигли відчепити і миттєво загасити, що б все не згоріло", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці пожежі працювали вогнеборці.

dtp.kiev.ua

Що стало причиною спалаху встановлюють правоохоронці.

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