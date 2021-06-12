Під Києвом спалахнув причеп "Нової Пошти" з посилками: фото

Що стало причиною займання - наразі невідомо.
Під Києвом, в Жулянах, на території терміналу "Нової Пошти" сталася пожежа. Там спалахнув причеп з посилками. Про це повідомляється у групі dtp.kiev.ua в Facebook.
"Причеп з посилками ледь встигли відчепити і миттєво загасити, що б все не згоріло", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці пожежі працювали вогнеборці.
Що стало причиною спалаху встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Харкові на паркувальному майданчику згоріли чотири автомобілі.