Під Києвом синоптики зафіксували рідкісне погодне явище (фото)

Кристалічна паморозь утворюється за наявності туману в безвітряну погоду.

Напередодні під Києвом на метеостанції Тетерів спостерігали кристалічну паморозь - білий осад що складається з дрібних кристалів льоду з тонкої структури.

"Під час осідання на гілках дерев і дротах має вигляд пухнастих гірлянд які легко обсипаються під час струшування. Кристалічна паморозь утворюється переважно вночі за без хмарного неба або тонких хмар під час штилю чи слабкого вітру за наявності туману або серпанку", - йдеться у повідомленні станції на сторінці у Facebook.

Зазначається, що найчастіше вона утворюється за температури повітря від мінус 10 до мінус 25 але може утворюватися із-за нижчої або вищої температури. За таких умов кристали паморозі утворюються внаслідок переходу (сублімації ) водяної пари у лід під час випаровування крапель туману або серпанку.

Фото: facebook.com/msteteriv

Нагадаємо:

У ніч на 14 грудня на нічному небі українці зможуть спостерігати потік метеорів Гемініди. Найбільш сприятливий час для спостереження зорепаду - 3 година ночі.

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