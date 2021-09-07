Під Києвом школярка вискочила на мікроавтобус з-за припаркованої автівки: з'явилося моторошне відео

Попередньо, дівчинка не отримала тяжких травм, її забрала швидка.

Під Києвом школярка вискочила на мікроавтобус з-за припаркованої автівки.

ДТП сталася 7 вересня у Тарасівці.

Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua.

Попередньо, дівчинка не отримала тяжких травм, її забрала швидка.

"Відео моменту ДТП передано водієві мікроавтобуса. Саме для таких ситуацій в населеному пункті бажано дотримуватися мінімальної швидкості", - йдеться у повідомленні під відео.

Нагадаємо, у Києві водій автобуса, зачинивши двері, протягнув асфальтом жінку похилого віку, яка не встигла вийти.

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