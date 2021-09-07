Під Києвом школярка вискочила на мікроавтобус з-за припаркованої автівки: з'явилося моторошне відео

Попередньо, дівчинка не отримала тяжких травм, її забрала швидка.
Під Києвом школярка вискочила на мікроавтобус з-за припаркованої автівки.
ДТП сталася 7 вересня у Тарасівці.
Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua.
Попередньо, дівчинка не отримала тяжких травм, її забрала швидка.
"Відео моменту ДТП передано водієві мікроавтобуса. Саме для таких ситуацій в населеному пункті бажано дотримуватися мінімальної швидкості", - йдеться у повідомленні під відео.
Нагадаємо, у Києві водій автобуса, зачинивши двері, протягнув асфальтом жінку похилого віку, яка не встигла вийти.