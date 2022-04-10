Під Києвом російські окупанти зґвалтували 34-річну жінку: вони застрелили її чоловіка та спалили будинок

Під Києвом російські окупанти зґвалтували 34-річну жінку: вони застрелили її чоловіка та спалили будинок

У поліції розповіли про звірства російських вбивць.

У селі Богданівка Київської області російські окупанти зґвалтували 34-річну жінку. Також росіяни розстріляли чоловіка та спалили будинок родини.

Про це повідомив керівник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

Керівник поліції розповів, що нетверезі російські вбивці жорстоко застрелили чоловіка 34-річної жінки та вбили собаку. Після цього вони поглумились над жителькою Київщини, погрожуючи їй розправою над 3-річною дитиною.

"П'яні окупанти зґвалтували жінку, чоловіка вбили, собаку застрелили, будинок спалили. Жахливі злочини російських військових у Богданівці. Під час зачистки села поліція виявила спалений будинок 34-річної потерпілої та тіло її чоловіка, застреленого загарбниками. Лякали вбивством сина", – розповів Нєбитов.