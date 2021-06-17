Під Києвом псевдомонахині ошукали 70-річну пенсіонерку на майже 6 тисяч євро

Одна із шахрайок вже перебувала у в'язниці.

У Києві група псевдомонахинь обікрала пенсіонерку. Шахрайки запевнили бабусю, що їй "пороблено", а тому запропонували за гроші допомогти.

Про це повідомляє поліція області.

Пенсіонерка з села Зелений Яр Обухівського району подзвонила до поліції і сама розповіла про інцидент. До 70-річної жінки завітали зловмисниці, які представились служителями монастиря. Шахрайки запевнили літню жінку, що їй "пороблено" і запропонували допомогти за певну суму.

Загалом їм вдалося видурили у старенької 5000 євро, 1000 доларів (834 євро. - Ред). Після чого вони зникли у невідомому напрямку.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особи зловмисників. Однією із фігуранток виявилась 50-річна уродженка Сумщини, яка вже була судима за вчинення шахрайств та відбувала покарання від 2015 до 2018 рік в місцях позбавлення волі. Її затримали.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи або обмеження чи позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканку Волині засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за шахрайство на загальну суму понад 500 тис грн (ч. 4 ст. 190 КК України). Вона, залякуючи мешканку Закарпаття нібито наведеною "порчею" на членів її сім’ї, внаслідок чого неминуче настане смерть матері, ввела студентку в оману, запевнивши, що може допомогти уникнути трагічних наслідків.

Раніше у Прилуках шахрайки зняли з пенсіонерки "негативну енергетику": жінка віддала майже мільйон.

А у Нікополі Дніпропетровської області правоохоронці затримали шахрая. Чоловік примудрився оформити на себе чужу банківську картку.

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