Під Києвом просто посеред вулиці згоріла автівка: що відомо (фото)

Внаслідок пожежі, на щастя, постраждалих немає.

Під Києвом просто посеред вулиці загорілася автівка.

Про це повідомила поліція Київської області, яка розслідує обставини пожежі.

"19 березня, близько 12 години, до Бучанського управління поліції Київщини звернулися очевидці та повідомили про займання автомобіля ВАЗ у селі Микуличі. Внаслідок пожежі, на щастя, постраждалих немає. Легковик згорів майже вщент", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські Київщини встановили попередню причину займання: замикання електропроводки.

Поліція Київщини закликає водіїв подбати про власну безпеку і своєчасно проводити технічне обслуговування своїх авто.

Нагадаємо, із 26 березня комендантська година у Києві та Київській області триватиме від 00:00 до 05:00.

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