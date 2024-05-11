Під Києвом продають триповерховий будинок колишнього генпрокурора-втікача Пшонки: фото

Вартість нерухомості складає 460 тисяч доларів.
У селі Гореничі Бучанського району на Київщині виставили на продаж триповерховий "палац", який раніше належав колишньому генпрокурору-втікачу Віктору Пшонці. Маєток, який був розграбований і тривалий час перебував у жалюгідному стані, привели до ладу і повернули йому відблиск колишньої "розкоші".
Оголошення про продаж будинку Пшонки з’явилося на сайті flatfy.ua.
Вартість нерухомості складає 460 тисяч доларів.
Кимнати будинку оздоблені мармуром, оксамитом, килимами, там є ліпнина й важкі великі люстри.
Маєток, який раніше належав Пшонці, постаралися обставити в його стилі, який у народі отримав назву "пшонка-стайл".
Триповерховий будинок має площу 511 квадратних метрів. На території садиби є гостьовий будиночок і будиночок для охорони, вихід до власного озера, невеличкий басейн, альтанка, зона барбекю та сад.
Над озелененням працював ландшафтний дизайнер. Принаймні, так стверджують ріелтори.
В оголошенні сказано, що ремонт у будинку виконаний з якісних дорогих матеріалів, а меблювання відрізняється "неймовірною красою". Меблі та предмети інтер’єру тут виробництва елітних італійських брендів – Treci Cecchini, Lucy, Corsini.
Перший поверх поєднав у собі вітальню площею 110 метрів із "неповторним" каміном, кухню, басейн, сауну, допоміжні кімнати та санвузли. В оголошенні вказано, що на підлозі іспанська плитка і є підігрів.
Другий поверх складається з трьох спальних кімнат, кабінету з терасою, вбиралень та санвузлів.
Мансарда включає бібліотеку, дві кімнати, вбиральні, бойлерну, веранду і допоміжні приміщення.
В оголошенні вказано, що будинок збудований з червоної цегли та оснащений усіма необхідними комунікаціями.
Територія охороняється та підключена до сигналізації.
Що передувало
Нагадаємо, колишній генпрокурор Віктор Пшонка утік з країни 23 лютого 2014 року. Щойно господар покинув примішення, двері до його будинку відчинили люди в балаклавах. А просто цікаві українці масово пішли на оглядини до генпрокурора і спершу навіть роззувалися при вході.
У липні 2014-го вартові почали там сторожувати. Мета благородна – поприбирати і зберегти залишки пожитків од мародерів. Вхід у середину будинку нарешті опечатали слідчі. А озеро екс-генпрокурора Пшонки облюбували рибалки.
Листопад 2015-го- охороняти вже майже нічого. Цього разу сюди заходять активісти, які зберегли Межигір'я. Кажуть, що пильнуватимуть і це подвір'я, поки його долю не вирішить суд. Тоді Феміда вже постановила - арештувати землі втікача-прокурора, поки той із сім'єю в розшуку.
ТСН побував в арештованому маєтку екс-генпрокурора Віктора Пшонки у 2018 році. Туди вже пускали без проблем. Там вже гуляв вітер. Від будинку, на який одіозний чиновник витратив мільйони доларів, тоді залишилися самі стіни.
У 2022 році з президента-втікача Віктора Януковича, його молодшого сина, а також ексгенпрокурора України Віктора Пшонки і його сина Артема зняли частину санкцій. Відповідне рішення ухвалила Рада Євросоюзу у зв'язку з тим, що дія санкцій минула 6 вересня.
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