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Під Києвом продають триповерховий будинок колишнього генпрокурора-втікача Пшонки: фото

Під Києвом продають особняк колишнього генпрокурора-втікача Пшонки / Фото: flatfy.ua / ©
Триповерховий маєток Пшонки / Фото: flatfy.ua / ©
Триповерховий будинок має площу 511 квадратних метрів / Фото: flatfy.ua / ©
У дворі є вихід до власного озера / Фото: flatfy.ua / ©
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Меблі та предмети інтер’єру – виробництва елітних італійських брендів / Фото: flatfy.ua / ©
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У будинку є сауна / Фото: flatfy.ua / ©
Один із санвузлів / Фото: flatfy.ua / ©

Вартість нерухомості складає 460 тисяч доларів.

У селі Гореничі Бучанського району на Київщині виставили на продаж триповерховий "палац", який раніше належав колишньому генпрокурору-втікачу Віктору Пшонці. Маєток, який був розграбований і тривалий час перебував у жалюгідному стані, привели до ладу і повернули йому відблиск колишньої "розкоші".

Оголошення про продаж будинку Пшонки з’явилося на сайті flatfy.ua.

Вартість нерухомості складає 460 тисяч доларів.

Триповерховий маєток Пшонки / Фото: flatfy.ua / ©
Триповерховий маєток Пшонки / Фото: flatfy.ua

Кимнати будинку оздоблені мармуром, оксамитом, килимами, там є ліпнина й важкі великі люстри.

Маєток, який раніше належав Пшонці, постаралися обставити в його стилі, який у народі отримав назву "пшонка-стайл".

Триповерховий будинок має площу 511 квадратних метрів. На території садиби є гостьовий будиночок і будиночок для охорони, вихід до власного озера, невеличкий басейн, альтанка, зона барбекю та сад.

Триповерховий будинок має площу 511 квадратних метрів / Фото: flatfy.ua / ©
Триповерховий будинок має площу 511 квадратних метрів / Фото: flatfy.ua

Над озелененням працював ландшафтний дизайнер. Принаймні, так стверджують ріелтори.

В оголошенні сказано, що ремонт у будинку виконаний з якісних дорогих матеріалів, а меблювання відрізняється "неймовірною красою". Меблі та предмети інтер’єру тут виробництва елітних італійських брендів – Treci Cecchini, Lucy, Corsini.

Меблі та предмети інтер’єру – виробництва елітних італійських брендів / Фото: flatfy.ua / ©
Меблі та предмети інтер’єру – виробництва елітних італійських брендів / Фото: flatfy.ua

Перший поверх поєднав у собі вітальню площею 110 метрів із "неповторним" каміном, кухню, басейн, сауну, допоміжні кімнати та санвузли. В оголошенні вказано, що на підлозі іспанська плитка і є підігрів.

Другий поверх складається з трьох спальних кімнат, кабінету з терасою, вбиралень та санвузлів.

Один із санвузлів / Фото: flatfy.ua / ©
Один із санвузлів / Фото: flatfy.ua

Мансарда включає бібліотеку, дві кімнати, вбиральні, бойлерну, веранду і допоміжні приміщення.

У будинку є сауна / Фото: flatfy.ua / ©
У будинку є сауна / Фото: flatfy.ua

В оголошенні вказано, що будинок збудований з червоної цегли та оснащений усіма необхідними комунікаціями.

Територія охороняється та підключена до сигналізації.

У дворі є вихід до власного озера / Фото: flatfy.ua / ©
У дворі є вихід до власного озера / Фото: flatfy.ua

Що передувало

Нагадаємо, колишній генпрокурор Віктор Пшонка утік з країни 23 лютого 2014 року. Щойно господар покинув примішення, двері до його будинку відчинили люди в балаклавах. А просто цікаві українці масово пішли на оглядини до генпрокурора  і спершу навіть роззувалися при вході.

У  липні 2014-го  вартові почали там сторожувати.  Мета благородна – поприбирати і зберегти залишки пожитків од мародерів. Вхід у середину будинку нарешті опечатали слідчі. А озеро екс-генпрокурора Пшонки облюбували рибалки. 

Листопад 2015-го- охороняти  вже майже  нічого. Цього разу сюди заходять  активісти, які зберегли Межигір'я. Кажуть, що пильнуватимуть  і це подвір'я, поки його долю не вирішить суд. Тоді Феміда вже постановила - арештувати землі втікача-прокурора, поки той із сім'єю в розшуку.

ТСН побував в арештованому маєтку екс-генпрокурора Віктора Пшонки у 2018 році. Туди вже пускали без проблем. Там вже гуляв вітер. Від будинку, на який одіозний чиновник витратив мільйони доларів, тоді залишилися самі стіни.

Маєток колишнього генпрокурора Пшонки спустошили грабіжники

Маєток колишнього генпрокурора Пшонки спустошили грабіжники

У 2022 році з президента-втікача Віктора Януковича, його молодшого сина, а також ексгенпрокурора України Віктора Пшонки і його сина Артема зняли частину санкцій. Відповідне рішення ухвалила Рада Євросоюзу у зв'язку з тим, що дія санкцій минула 6 вересня.

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