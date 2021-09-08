Під Києвом правозахиснику Лисянському пошкодили авто, розбили скло і підкинули мертвого кажана: фото

Павло Лисянський сприйняв це як погрозу через його професійну діяльність.

У Київській області засновнику "Східної правозахисної групи" Павлу Лисянському пошкодили автівку, розтрощили у ній скло та підкинули на капот мертвого кажана.

Інцидент стався у ніч проти 7 вересня.

Про це сам Лисянський повідомив у Facebook.

"... вночі було розтрощене скло моєї автівки, колеса облиті якоюсь невідомою рідиною, а на капоті залишили мертвого кажана. З автівки нічого не вкрали, навіть нічого не шукали. Це сталось не на Донбасі. Я від’їхав з Донбасу у справах, та транзитом заночував у Київській області, щоб потім вирушити в Одесу", - написав правозахисник.

Павло Лисянський сприйняв це як погрозу через його професійну діяльність.

"Сприймаю це як погрозу та натяк на те, щоб я перестав займатися збором та висвітленням інформації з окупованих РФ частин Луганської та Донецької областей... Мої вороги "дрібнішають", раніше різали та стріляли мене, а тепер дохлих кажанів підкидають", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Павло Лисянський обіймав посаду представника омбудсмена Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях. Але у грудні 2020 року його звільнили через те, що він побив охоронця одного з ресторанів Святогірська.

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