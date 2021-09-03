Під Києвом потяг переїхав 15-річного хлопця: оприлюднено деталі трагедії (фото)

Свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте потерпілий не відреагував, оскільки був в навушниках.

Під Києвом потяг переїхав 15-річного хлопця. Поліцейські Фастівщини встановлюють обставини його загибелі.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

"До чергової частини відділу поліції №1(м. Боярка) Фастівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді станції Тарасівка електропотяг збив хлопця. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці опитали свідків та очевидців події. Попередньо з'ясувалося, що хлопець переходив залізничний переїзд у невстановленому місці, і не звернув увагу на поїзд, який наближався до станції", - йдеться у повідомленні поліції.

Свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте потерпілий не відреагував, оскільки був в навушниках.

Від отриманих травм 15-річний мешканець села Віта Поштова помер на місці.

За цим фактом слідчі Фастівського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Науки чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці, збив потяг. Смерть настала миттєво.

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