Під Києвом понад три години гасили пожежу у багатоповерхівці, де стався вибух

Горіли одразу два поверхи і дах.

Вогнеборці локалізували пожежу у п'ятиповерховому будинку у с. Білогородка Бучанського району, яка сталася після того, як у квартирі на третьому поверсі стався вибух.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

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Там зазначають, що пожежа розповсюдилась на 4, 5 поверхи та покрівлю, тож її гасіння тривало від 13:20 до 16:28. Але додають, що руйнувань несучих конструкцій після вибуху немає, проте в квартирі зруйновано вікна.

"На місці пожежі ланкою ГДЗС виявлено загиблу особу, орієнтовно чоловічої статі", - додають рятувальники.

Там також зазначають, що окрім загиблого внаслідок пожежі 2 особи ще госпіталізовано, з них 1 дитина 2008 року народження та 6 осіб постраждали, які після огляду лікарями від госпіталізації відмовились.

Загалом, що загасити вогонь було залучено 62 чол. особового складу та 15 од. техніки.

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