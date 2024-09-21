Під Києвом понад 14 годин шукали 10-річного хлопчика: деталі від поліції

Поліцейські знайшли Артема вдома на горищі, хлопчик пояснив, що грався та заснув.

Під Києвом понад 14 годин шукали 10-річного хлопчика.

Поліція Київської області розшукала Артема, копи розповіли, що сталося.

"20 вересня, о 20:30, до поліції надійшло повідомлення від матері про те, що її син цьго дня о 08:00 пішов до школи і не повернувся. На пошуки дитини оперативно були залучені всі підрозділи поліції Київщини, у тому числі працівники Фастівського управління: оперативники, групи реагування патрульної поліції, поліцейські офіцери громади та орієнтовано громадськість", – йдеться у повідомленні поліції.

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Пошуки хлопця тривали понад 14 годин.

Поліцейські знайшли Артема вдома на горищі. Він пояснив, що грався та заснув.

"На щастя, жертвою злочину хлопець не став", – пілсумували у поліції.

Нагадаємо, днями поліція повідомляла про зникнення13-річного хлопчика Данила Гальченка з Коцюбинського. Поліція розшукала неповнолітнього – він перебував у друзів.

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