Під Києвом поминальна свічка на честь матері спричинила пожежу, у якій загинув один із синів померлої

За дві години пожежу вдалося ліквідувати, у результаті займання загинув 55-річний чоловік із Києва.

У Броварах під Києвом брати запалили свічку, поминаючи померлу матір, виникла пожежа й один з чоловіків загинув.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Вранці 13 листопада до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоповерхівкипо вулиці Незалежності у місті Бровари.

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На місце події прибули працівники Броварського управління поліції Київщини, рятувальники та медики.

"За попередньою інформацією, причиною загоряння оселі стало необережне поводження із вогнем, а саме - свічки, яку двоє братів запалили, поминаючи померлу матір. Один із чоловіків внаслідок пожежі загинув. Закликаю громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки. Необережне поводження із вогнем може вартувати життя", - зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За дві години пожежу вдалося ліквідувати. У результаті займання загинув 55-річний чоловік з Києва.

Фото: Поліція Київської області

Слідчі розпочали досудове розслідування щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч.2 ст.270 ККУ).

Нагадаємо, у селі Козинці в Київській області вщент згоріла будівля, бо "власник" місцевої водойми заборонив рятувальникам набирати воду. Чоловік погрожував надзвичайникам зброєю.

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