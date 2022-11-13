Під Києвом поминальна свічка на честь матері спричинила пожежу, у якій загинув один із синів померлої

За дві години пожежу вдалося ліквідувати, у результаті займання загинув 55-річний чоловік із Києва.
У Броварах під Києвом брати запалили свічку, поминаючи померлу матір, виникла пожежа й один з чоловіків загинув.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
Вранці 13 листопада до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоповерхівкипо вулиці Незалежності у місті Бровари.
На місце події прибули працівники Броварського управління поліції Київщини, рятувальники та медики.
"За попередньою інформацією, причиною загоряння оселі стало необережне поводження із вогнем, а саме - свічки, яку двоє братів запалили, поминаючи померлу матір. Один із чоловіків внаслідок пожежі загинув. Закликаю громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки. Необережне поводження із вогнем може вартувати життя", - зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
За дві години пожежу вдалося ліквідувати. У результаті займання загинув 55-річний чоловік з Києва.
Слідчі розпочали досудове розслідування щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч.2 ст.270 ККУ).
Нагадаємо, у селі Козинці в Київській області вщент згоріла будівля, бо "власник" місцевої водойми заборонив рятувальникам набирати воду. Чоловік погрожував надзвичайникам зброєю.
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