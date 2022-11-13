Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під Києвом поминальна свічка на честь матері спричинила пожежу, у якій загинув один із синів померлої

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
619
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під Києвом поминальна свічка на честь матері спричинила пожежу, у якій загинув один із синів померлої

Фото: pixabay.com

За дві години пожежу вдалося ліквідувати, у результаті займання загинув 55-річний чоловік із Києва.

У Броварах під Києвом брати запалили свічку, поминаючи померлу матір, виникла пожежа й один з чоловіків загинув.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Вранці 13 листопада до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоповерхівкипо вулиці Незалежності у місті Бровари.

На місце події прибули працівники Броварського управління поліції Київщини, рятувальники та медики.

"За попередньою інформацією, причиною загоряння оселі стало необережне поводження із вогнем, а саме - свічки, яку двоє братів запалили, поминаючи померлу матір. Один із чоловіків внаслідок пожежі загинув. Закликаю громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки. Необережне поводження із вогнем може вартувати життя", - зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За дві години пожежу вдалося ліквідувати. У результаті займання загинув 55-річний чоловік з Києва.

© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

Слідчі розпочали досудове розслідування щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч.2 ст.270 ККУ).

Нагадаємо, у селі Козинці в Київській області вщент згоріла будівля, бо "власник" місцевої водойми заборонив рятувальникам набирати воду. Чоловік погрожував надзвичайникам зброєю.

Пожежа у реанімації на Прикарпатті: причиною займання виявилася звичайна свічка

Пожежа у реанімації на Прикарпатті: причиною займання виявилася звичайна свічка

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
619
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація