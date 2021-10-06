Під Києвом поліцейський потрапив у ДТП: фото

У результаті аварії 27-річний правоохоронець отримав тілесні ушкодження та був доправлений до медичного закладу.
Під Києвом поліцейський потрапив у ДТП.
Аварія сталася 5 жовтня близько 16 години у місті Бровари.
Про це повідомляє поліція Київської області.
На перехресті вулиць Київська та Пушкіна зіткнулися дві автівки.
За попередніми даними, 30-річний водій автомобіля Mazda CX-5 виконував маневр повороту ліворуч та не надав перевагу в русі авто ЗАЗ Sens під керуванням поліцейського міста Києва.
В результаті аварії 27-річний правоохоронець отримав тілесні ушкодження та був доправлений до лікарні.
На місці події працювали співробітники наряду реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції.
За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами .
Досудове розслідування триває.
Слідчі призначили низку експертиз для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, водій-утікач, який на смерть збив військового у Херсонській області, сам здався поліції.