Під Києвом поліцейський потрапив у ДТП: фото

Під Києвом поліцейський потрапив у ДТП: фото

У результаті аварії 27-річний правоохоронець отримав тілесні ушкодження та був доправлений до медичного закладу.

Під Києвом поліцейський потрапив у ДТП.

Аварія сталася 5 жовтня близько 16 години у місті Бровари.

Про це повідомляє поліція Київської області.

На перехресті вулиць Київська та Пушкіна зіткнулися дві автівки.

За попередніми даними, 30-річний водій автомобіля Mazda CX-5 виконував маневр повороту ліворуч та не надав перевагу в русі авто ЗАЗ Sens під керуванням поліцейського міста Києва.

В результаті аварії 27-річний правоохоронець отримав тілесні ушкодження та був доправлений до лікарні.

На місці події працювали співробітники наряду реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами .

Досудове розслідування триває.

Слідчі призначили низку експертиз для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, водій-утікач, який на смерть збив військового у Херсонській області, сам здався поліції.

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