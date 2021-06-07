Під Києвом покупець ляпасами втихомирив дебоширів у супермаркеті: з'явилося відео

Двоє чоловіків напідпитку буквально розлетілися урізнобіч.

Під Києвом покупець ляпасами втихомирив дебоширів у супермаркет.

Подія сталася у суботу, 5 червня. У Борисполі до супермаркету зайшло двоє чоловіків, які стали дебоширити - пили пиво просто у торговому залі, були без масок, виказували неповагу до оточення і не звертали уваги на зауваження співробітників магазину. Але знайшовся покупець, який вирішив проблему по-своєму.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відповідне відео.

На кадрах можна побачити, як чоловік спортивної статури підходить до двох дебоширів, які з'ясовують стосунки з охоронцем.

Спочатку покупець просить їх поводитися адекватно: надіти маски, припинити плюватися і лаятися. Коли вони не відреагували, чоловік дав їм по ляпасу, після чого вони буквально розлетілися врізнобіч.

Нагадаємо, у Києві до квартири на дев’ятому поверсі через вікно проник чоловік та захопив у заручники жінку.

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