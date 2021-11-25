Під Києвом під час суперечки батько вдарив сина сокирою по голові: фото

Під Києвом під час суперечки батько вдарив сина сокирою по голові: фото

Медики госпіталізували 26-річного потерпілого до броварської лікарні.

Під Києвом під час суперечки батько вдарив сина сокирою по голові.

Подія сталася 23 листопада у селі Шевченкове Броварського району близько 22 години.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

У будинку перебувала мати, яка і викликала швидку медичну допомогу. Медики госпіталізували 26-річного потерпілого до броварської лікарні.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

"Як з’ясувалося, у будинку проживає розлучене літнє подружжя спільно із сином. Конфлікти між чоловіками виникали періодично. Того вечора між рідними теж виникла сварка, і у розпалі емоцій 61-річний батько схопив сокиру та завдав синові удар по голові", - повідомили у поліції.

Наразі поліцейські затримали зловмисника відповідно до ст.208 КПК України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловікові про підозру за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За скоєне батькові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Запобіжний захід обере суд.

Нагадаємо, під Києвом ексвласник фермерського господарства під час сварки вбив підлеглого. Крім того, чоловік відібрав паспорт у іншого робітника підприємства та завдав тяжкі тілесні ушкодження ще одному потерпілому.

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