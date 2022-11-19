Під Києвом перекинувся човен з рибалками: один з них потонув, іншого ледь встигли врятувати (відео)

Один із чоловіків встиг покликати на допомогу і це врятувало йому життя.

Під Києвом перекинувся човен з рибалками. Один з них потонув, іншого ледь встигли врятувати.

Вже у сутінках човен товаришів перекинувся, один із чоловіків встиг покликати на допомогу і очевидціи зателефонували на "102".

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Наші поліцейські оперативно прибули на місце події, дістали човен для порятунку, разом із рятувальниками витягнули чоловіка із води, надали допомогу", - розповів він.

Як виявилось, ще до прибуття екстрених служб товариш рибалки потонув.

Тіло загиблого дістали водолази.

Опубліковано Андрієм Нєбитовим Пʼятниця, 18 листопада 2022 р.

Нагадаємо, синоптики повідомили про похолодання та ускладнення погодних умов.

Рятував побратимів з самого пекла, а себе не зберіг: у Львові попрощались з бойовим медиком

Читайте також: