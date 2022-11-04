Під Києвом п’яний водій під наркотиками на Daewoo Lanos наїхав на 14-річну дівчину і втік: фото

Дитина від отриманих травм померла на місці ДТП.

Під Києвом затримано молодика, який у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння скоїв смертельний наїзд на 14-річну дівчину і втік.

Дівчина-підліток загинула на місці ДТП.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

"За даними слідства, ввечері 31 жовтня в селі Сулимівка Бориспільського району підозрюваний, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, скоїв наїзд на 14-річну дівчину, яка рухалася у попутному напрямку вздовж узбіччя. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці ДТП", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що після наїзду водій утік.

Фото: Прокуратура Київської області

"Машину він відігнав та залишив у Черкаській області, а сам повернувся додому. Затримано 24-річного мешканця Київщини наступного дня", - додали у пресслужбі прокуратури.

Водію обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Нагадаємо, у Києві стався конфлікт між пасажиркою та водієм таксі. Таксист висадив жінку з автівки, вдарив ножем у груди та відібрав у неї смартфон.

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