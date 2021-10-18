Під Києвом п'яний рецидивіст накинувся з ножем на відвідувачів кав'ярні (фото)

Під Києвом п'яний рецидивіст накинувся з ножем на відвідувачів кав'ярні (фото)

Постраждалих з пораненнями різного ступеню тяжкості доправили до лікарні.

Під Києвом п'яний рецидивіст накинувся з ножем на відвідувачів кав'ярні. Постраждалих з пораненнями різного ступеню тяжкості доправили до лікарні.

Інцидент стався 17 жовтня близько 4 години ранку у місті Миронівка по вулиці Михайлівська.

Про це повідомляє поліція Київської області.

До чергової частини відділу поліції №2 (м. Миронівка) Обухівського РУП надійшло повідомлення про поранення двох чоловіків.

"На місце події прибули працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Провівши низку невідкладних слідчо-оперативних дій, правоохоронці з’ясували, що в одній із кав'ярень між місцевим 43-річним жителем та двома іншими чоловіками виник словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку", - йдеться у повідомленні поліції.

Поліція Київської області

Під час конфлікту у раніше судимої особи виник злочинний умисел щодо відвідувачів закладу. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник дістав ніж та завдав гостям кав'ярні ножові поранення, а потім втік з місця події.

43-річного нападника поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві п'яний чоловік зламав ніс підлітку на вулиці.

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