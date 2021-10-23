Під Києвом озброєний чоловік пограбував магазин і ледь не застрелив водія вантажівки

Під Києвом озброєний чоловік пограбував магазин і ледь не застрелив водія вантажівки

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

23 жовтня опівдні до поліції звернувся 31-річний місцевий житель та повідомив, що до магазину зайшов невідомий чоловік та погрожуючи касиру пістолетом, заволодів продуктами харчування та втік.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Також до поліції звернувся 33-річний водій вантажівки "Isuzu" та повідомив, що невідомий чоловік розбив бокове скло вказаного автомобіля та декілька разів вистрілив у його бік.

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Поліцейські встановили прикмети озброєного правопорушника та менш ніж за годину затримали його. Зловмисником виявився 30-річний житель села Глибоке Бориспільського району.

З’ясувалось, що спочатку правопорушник погрожував зброєю у магазині касиру, а після того здійснив постріли з неї у бік водія.

Наразі зброю вилучено. Ніхто з людей не постраждав, а під час медичного освідування встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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