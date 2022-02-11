Під Києвом невідомі жорстоко вбили зайця та козулю: інцидент розслідує поліція

Подія сталася на початку лютого поблизу озера Кар’єр в Ірпені.

Під Києвом невідомі жорстоко вбили диких тварин. Подія сталася на початку лютого поблизу озера Кар’єр в Ірпені.

Від рук лиходіїв постраждали заєць та козуля.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

7 лютого до відділу поліції №2 (м. Ірпінь) Бучанського районного управління поліції звернулася представниця зоозахисної організації та повідомила про жорстоке вбивство диких тварин.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Нині проводиться досудове розслідування.

"Поліція звертається до всіх небайдужих, якщо ви стали свідками, чи маєте будь-яку інформацію про жорстоке вбивство диких тварин в Ірпені, повідомте на спецлінію "102”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві у Гідропарку знову потруїли собак.

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