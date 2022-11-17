Під Києвом немає зв'язку через відсутність світла: як викликати швидку

Швидку можна викликати навіть за відсутності мобільної мережі.
У Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших містах Київської області місцеві мешканці скаржаться на перебої із мобільним зв'язком та інтернетом. Через відсутність мережі неможливо навіть зателефонувати.
Як викликати швидку у такому випадку, розповів SPRAVDI міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
"Інколи українці не можуть додзвонитися на "103" через перебої зі зв’язком, що трапляються внаслідок російських терористичних атак", - пояснив він.
Якщо не можете викликати швидку з мобільного, скористайтеся:
- стаціонарним зв’язком;
- регіональними мобільними інтернет-додатками;
- екстреним набором на телефоні.
Ляшко зазначив, що завдяки генераторам оперативно-диспетчерська служба працює навіть під час відключення електроенергії. Дзвінки на "103" приймають у всіх регіонах України.
Нагадаємо, мешканців Київської області попередили готуватися до важкого тижня після масованої російської ракетної атаки. За словами голови обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, ситуація з електроенергією залишається складною. Застосовуються екстрені вимкнення електрики.
Читайте також: