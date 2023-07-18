У селищі Глеваха, що у Фастівському районі, асфальтуватимуть проїжджу частину.

У селищі Глеваха під Києвом на два дні закриють залізничний переїзд.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничному переїзді, розташованому на вулиці Ботанічній, 1-в (886 км ПК2 залізничної колії перегону Боярка-Васильків-1, зупинна платформа "Глеваха"), тимчасово закриватимуть рух автотранспорту. Про це повідомили у Фастівський райдержадміністрації.

Рух через залізничний переїзд буде закритий 19 та 20 липня від дев’ятої години ранку до шостої вечора.

На час виконання ремонтних робіт пропускати автотранспорт будуть через залізничні переїзди в місті Боярка на вулиці Михайла Грушевського, 39 та селищі Калинівка на вулиці Залізнична, 47-ж відповідно до тимчасової схеми об’їзду автотранспорту.

Нагадаємо, у Києві проінспектували ключові мости Патона та Метро.