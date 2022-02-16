Під Києвом на автодромі "Чайка" автомобіль загорівся просто під час руху: фото

Під Києвом на автодромі "Чайка" автомобіль загорівся просто під час руху: фото

За попередніми даними, причиною пожежі стала технічна несправність машини.

Під Києвом в селі Чайки автомобіль загорівся просто під час руху.

У вівторок, 15 лютого, під час руху автодромом “Чайка”, з-під капоту легковика Mitsubishi Lancer пішов дим. Коли водій зупинився, автівка вже горіла.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Mitsubishi вигоріла майже вщент, з людей ніхто не постраждав.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №5 (с. Чайки) Бучанського районного управління та пожежна бригада ДСНС.

За попередніми даними, причиною пожежі стала технічна несправність автомобіля.

Після встановлення всіх обставин, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, у Києві працівник "Нової пошти" кинувся до охопленої вогнем квартири, щоб урятувати жінку.

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