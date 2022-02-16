Під Києвом на автодромі "Чайка" автомобіль загорівся просто під час руху: фото

За попередніми даними, причиною пожежі стала технічна несправність машини.
Під Києвом в селі Чайки автомобіль загорівся просто під час руху.
У вівторок, 15 лютого, під час руху автодромом “Чайка”, з-під капоту легковика Mitsubishi Lancer пішов дим. Коли водій зупинився, автівка вже горіла.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
Mitsubishi вигоріла майже вщент, з людей ніхто не постраждав.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №5 (с. Чайки) Бучанського районного управління та пожежна бригада ДСНС.
За попередніми даними, причиною пожежі стала технічна несправність автомобіля.
Після встановлення всіх обставин, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.
Нагадаємо, у Києві працівник "Нової пошти" кинувся до охопленої вогнем квартири, щоб урятувати жінку.
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