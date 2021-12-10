Під Києвом монахиня чотири роки збирала кошти на дитячий будинок, якого не існує

Під Києвом монахиня чотири роки збирала кошти на дитячий будинок, якого не існує

Люди вірили жінці та давали їй гроші, замовляли молитви за здоров'я й спокій родичів.

Під Києвом у Білій Церкві монахиня чотири роки збирала кошти на дитячий будинок, якого не існує.

Люди вірили шахрайці та давали їй гроші, замовляли молитви за здоров'я та спокій родичів.

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Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Жінка представлялася всім, як "матушка Єлена зі Святопокровського монастиря", та збирала чималі суми грошей "на допомогу дітям". Крім того, вона ошукала знайому на 45 тисяч доларів.

Шахрайство псевдомонахині розкрили тоді, коли вона збиралася ошукати одну з набожних продавчинь ринку.

Як йдеться у вироку Білоцерківського суду за 8 листопада, зловмисниця розповіла про те, що у її монастирі нібито з'явився отець Митрофан, який проводить певні ритуали та займається вигнанням бісів з одержимої людини.

Дізнавшись, що продавчиня позичила знайомим 250 тисяч доларів, шахрайка запропонувала їй послуги Митрофана та спеціальні молитви у монастирі. Для цього їй була потрібна десята частина суми боргу та боргова розписка.

Так "матушка Єлена" отримала 25 тисяч доларів та обіцяла повернути їх за 40 днів. Втім, згодом вона розповіла, що ці гроші "зароблені нечесно" та "брудні" і не підходять до обряду. Цього разу продавчиня змогла назбирати лише 20 тисяч доларів. Які їй також не повернулися.

Коли ошукана жінка звернулася до поліції, з'ясувалося, що жоден дитячий будинок пожертви людей не отримував. Не існувало й отця Митрофана.

Зловмисниця пів року не приходила на засідання суду, але потім її затримали та заарештували. Під час розгляду справи по суті жінка спочатку не визнавала своєї провини, а згодом змінила свідчення. Обвинувачена каже, що була бухгалтеркою в одній з протестантських церков, а її колишній чоловік був там священником.

Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді 10 років за ґратами. З псевдомонахині також стягнули 1, 271 млн грн матеріальної та моральної шкоди.

Нагадаємо, у Києві адвокат разом зі спільниками намагалися приховати муміфіковане тіло померлого пенсіонера для заволодіння його житлом. Тіло пролежало у квартирі понад сім місяців.

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