Під Києвом між компаніями відпочивальників зчинилася бійка зі стріляниною: що відомо (відео)

Між двома компаніями відпочивальників у селі Софіївська Борщагівка стався конфлікт, який переріс у бійку зі стріляниною.
Під Києвом між компаніями відпочивальників зчинилася бійка зі стріляниною.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Поліцейські Київщини встановлюють обставини бійки в Софіївській Борщагівці.
17 вересня до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення, що в селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участі групи осіб.
Попередньо встановлено, що між двома компаніями відпочивальників стався конфлікт, який переріс в бійку.
На місце події оперативно прибули працівники поліції охорони, які намагалися припинити бійку. Однак один з учасників конфлікту накинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря. Ніхто не постраждав.
Конфлікт був припинений, на місці продовжують працювати правоохоронці.
За вказаним фактом відомості внесені до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про правопорушення та інші події.
Встановлюються всі учасники події, вирішується питання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, в Києві 16-річний студент підпалив авто для ЗСУ.
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