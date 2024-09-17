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Під Києвом між компаніями відпочивальників зчинилася бійка зі стріляниною: що відомо (відео)

Під Києвом між компаніями відпочивальників зчинилася бійка зі стріляниною: що відомо (відео)

Поліцейські встановлюють обставини бійки в селі Софіївська Борщагівка / Фото: Поліція Києва / Facebook

Між двома компаніями відпочивальників у селі Софіївська Борщагівка стався конфлікт, який переріс у бійку зі стріляниною.

Під Києвом між компаніями відпочивальників зчинилася бійка зі стріляниною.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Поліцейські Київщини встановлюють обставини бійки в Софіївській Борщагівці.

17 вересня до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення, що в селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участі групи осіб.

Попередньо встановлено, що між двома компаніями відпочивальників стався конфлікт, який переріс в бійку.

На місце події оперативно прибули працівники поліції охорони, які намагалися припинити бійку. Однак один з учасників конфлікту накинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря. Ніхто не постраждав.

Конфлікт був припинений, на місці продовжують працювати правоохоронці.

За вказаним фактом відомості внесені до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про правопорушення та інші події.

Встановлюються всі учасники події, вирішується питання правової кваліфікації події.

Під Києвом між компаніями відпочивальників зчинилася бійка зі стріляниною

Під Києвом між компаніями відпочивальників зчинилася бійка зі стріляниною

Нагадаємо, в Києві 16-річний студент підпалив авто для ЗСУ.

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