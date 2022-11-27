Під Києвом мати привела маленьку доньку до "Пункту незламності", щоб зарядити інгалятор: щемливе фото

У місті Ірпінь Київської області мати привела маленьку доньку до "Пункту незламності", щоб зарядити дитину інгалятор.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Незламні україночки у нашому Пункті Незламності в Ірпені. Дорогі друзі! Закликаємо вас не терпіти, не засмучуватися, а знайти адресу найближчого до вас Пункту Незламності і вирішити нагальні питання, пов'язані з відключенням електроенергії", - йдеться у повідомленні.

"Пункти незламності" в Україні

В Україні через постійні ракетні обстріли енергетичної інфраструктури в Україні склались суттєві проблеми з електропостачання. Так, у Києві облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву. У випадку надзвичайної ситуації повинні запрацювати ще 100 таких пунктів.

Раніше російський гуморист та шоумен Максим Галкін відреагував на щемливе фото дівчинки на АЗС, яке вчора облетіло Мережу. На знімку маленька українка зображена на одній з АЗС Києва – батьки привезли дитину туди, аби підключити до електромережі потрібний для її життя інгалятор. Вдома у родини такої можливості немає через постійні обстріли наших ТЕЦ російськими окупантами і аварійні відключення світла по всій Україні.

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