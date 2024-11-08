Під Києвом лунатимуть вибухи, у місті теж може бути гучно: що відомо

На території Вишгородського району проводяться вибухові роботи.
У Вишгородському районі на Київщині можливо чути звуки вибухів.
Про це повідомляє Київська військова адміністрація.
На території району в п'ятницю, 8 листопада, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно.
"Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на світанку 8 листопада у Києві пролунав сильний вибух. Влада повідомила про роботу ППО.