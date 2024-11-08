Під Києвом лунатимуть вибухи, у місті теж може бути гучно: що відомо

У Вишгородському районі на Київщині можливо чути звуки вибухів.

Про це повідомляє Київська військова адміністрація.

На території району в п'ятницю, 8 листопада, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно.

"Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на світанку 8 листопада у Києві пролунав сильний вибух. Влада повідомила про роботу ППО.

Київ, Одеса, Харків, Запоріжжя: моторошні наслідки обстрілів 8 листопада

Читайте також: