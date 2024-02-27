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Під Києвом лунатимуть вибухи: що відомо

Під Києвом лунатимуть вибухи: що відомо

Вибухи у передмісті Києва / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

На території Вишгородського району проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

На Київщині лунатимуть вибухи.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації та пояснили причину. 

"На території Вишгородського району у вівторок, 27 лютого, також проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області може бути гучно. Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел", – йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Нагадаємо, на Київщині, в одному з котеджних містечок, компанія молодиків гучно святкувала 18-річчя одного з них під час комендантської години. Хлопці стріляли у повітря та вигукували кадировське гасло "Ахмат – сила".

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