Під Києвом лісівники підірвалися на міні: один чоловік загинув (фото)

Під Києвом лісівники підірвалися на міні: один чоловік загинув (фото)

Двоє лісівників підірвалися на ворожій міні, коли їхали на автомобілі вантажити деревину.

Один з чоловіків загинув, іншого госпіталізували до лікарні.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець у Facebook.

"Вчора на Київщині двоє наших працівників їхали на автомобілі територією лісового фонду до лісництва для завантаження і вивезення лісопродукції. Та під час руху лісовою дорогою вони натрапили на протитанкову міну. Сильний вибух. Водій загинув, друга людина в лікарні", - написав він.

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За словами Болоховця, щодня лісівники ризикують власним життям. Навіть знаючи кожну стежку, все одно трапляються трагедії.

"Зараз майже по всіх областях України діє заборона на відвідування лісу. Друзі, це важливо. Один невірний крок може коштувати вам життя... Тому звертаюся до всіх! Сьогодні ще дуже небезпечно відвідувати території, які тільки звільнили від орків. Бережіть себе", — наголосив голова Державного агентства лісових ресурсів.

Фото: Юрій Болоховець / facebook.com

Нагадаємо, в Ірпені у мікрорайоні Стоянка стався нещасний випадок. На міні підірвався вантажний автомобіль, водій загинув.

До слова, розмінування всієї деокупованої території Київської області може зайняти близько року.

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